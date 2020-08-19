Оперштаб Москвы сообщил о смерти 11 пациентов с коронавирусом

Москва, 19 августа. За последние сутки в Москве скончались 11 пациентов с положительным анализом на коронавирус. Об это сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве умер 4698 человек с подтвержденным коронавирусом. За день до этого сообщалось о смерти десяти пациентов.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — напомнили в ведомстве.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.