В Москве появится новая прогулочная зона в районе Фили‑Давыдково

Москва, 19 августа. Масштабное благоустройство улицы Герасима Курина началось в Москве. После завершения работ на данном участке появится новая прогулочная зона, а также увеличится общая проходимость. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Потребность в реконструкции пешеходной зоны появилась из-за открытия станции МЦД-1 «Славянский бульвар», передает РИАМО.

«Принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты спрячут под землю воздушные кабельные линии, после чего приступят к обустройству тротуаров и дорожек, площадь которых составит почти девять тысяч квадратных метров. В зонах отдыха установят скамейки и уличные качели, дорожки вдоль бульвара будут освещать прядка 200 фонарей, передает «Вечерняя Москва».

Проведенные работы в целом улучшат пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.