В Москве выздоровели еще 1242 пациента с коронавирусом

Москва, 19 августа. Врачи за минувшие сутки вылечили еще 1242 пациента с коронавирусом в Москве. С начала пандемии опасную инфекцию в столице успешно побороли 200 359 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, количество поправившихся горожан продолжает увеличиваться. Заммэра напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса. Выздоровевшим горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами, передает РИАМО.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что за минувшие 24 часа жертвами опасного заболевания в столице стали 10 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 4687.

Медики призвали горожан незамедлительно обращаться за помощью к специалистам при первых симптомах ОРВИ.