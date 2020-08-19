В Москве пенсионерка прошла онлайн-опрос и лишилась 2,4 млн рублей

Москва, 19 августа. Пенсионерка из Москвы потеряла 2,4 миллиона рублей, приняв участие в онлайн-опросе на сайте мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

С заявлением о пропаже денежных средств в правоохранительные органы обратилась пожилая женщина. В ходе расследования полицейские выяснили, что пенсионерка стала жертвой мошенников. На неустановленном сайте в Интернете она решила пройти опрос за вознаграждение. Женщина ввела анкетные данные и реквизиты банковских карт, передает РИАМО.

«С них произошло списание денежных средств на общую сумму 2,4 миллиона рублей», – рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в последнее время в Интернете резко выросло количество фейковых сайтов по продаже различных товаров. Мошенники активизировались на фоне режима самоизоляции и закрытия магазинов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».