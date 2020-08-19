Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Москва, 19 августа. В Москве и Подмосковье к воскресенью потеплеет до 28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с тем, что меняется циркуляция, будет более выраженный приток южного воздуха, в воскресенье и понедельник температура прогнозируется 24–28 градусов. Речь о Москве и области», — сообщил ТАСС метеоролог.

Ночью температура воздуха будет также теплее. До конца рабочей недели в столице и области ночи будут прохладными — 5–10 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут плюс 20-25 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что давать точные прогнозы более, чем на две недели вперед, синоптики не смогут даже через тысячу лет. Сейчас предсказуемость погоды составляет всего шесть дней. Что касается более долгосрочных прогнозов, то эксперты могут предугадать только общие характеристики.