В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

Москва, 18 августа. Десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве с начала пандемии составило 4687.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что медработники будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением третьего этапа исследований российской вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, передавали «Известия». Параллельно будут идти пострегистрационные исследования.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.