Собянин осмотрел медицинский кластер в «Сколково»

Москва, 18 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал строительство корпуса клиники Hadassah в медицинском кластере «Сколково».

Градоначальник отметил, что это направление активно развивается. Диагностический центр открыт для посетителей, а рядом строится терапевтическое отделение.

Здесь есть хирургическое отделение и корпус для лечения онкобольных. Рядом с кластером возводят гостиницу для посетителей «Сколково».

Собянин поблагодарил медиков Hadassah за работу во время эпидемии. Он отметил, что российские и израильские специалисты обменивались опытом для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Ранее сообщалось, что Собянин посетил ГЭС-2, где ведутся работы по реконструкции исторического здания. Здесь появится новое культурное городское пространство.