Более 23 тысяч москвичей начали заниматься спортом на улице

Москва, 18 августа. Всего за две недели августа к проекту «Московское долголетие» присоединилось более 23 тысяч горожан, сообщили власти Москвы.

Занятия проводят на свежем воздухе. Пожилые горожане играют в настольный теннис, занимаются йогой, гимнастикой цигун. Опытные инструкторы учат их правильно дышать и делать зарядку для всех групп мышц.

Москвичи соскучились по спорту, более трех месяцев они ждали возвращения оффлайн проектов «Московского долголетия». Сейчас они занимаются во дворах, на спортплощадках, в городских скверах и парках Москвы, пишет издание «Вечерняя Москва».

Напомним, что сотрудники проекта во время самоизоляции помогали пенсионерам. Они привозили им продукты и лекарства, а также оказывали психологическую поддержку.