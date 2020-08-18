Власти Москвы пообещали субсидии частным городским галереям

Москва, 18 августа. Частные галереи и аукционы по продаже предметов искусства смогут получить субсидии до 700 тысяч рублей, сообщили власти Москвы.

Речь идет о выплате компенсаций за участие в выставках и продвижение продукции через Интернет. Столичные власти поддержали эту инициативу, субсидию могут получить более 200 организаций.

Компенсация охватывает затраты на аренду помещения для проведения выставки, создание стендов. Правительство Москвы значительно упростило процедуру подачи заявки на получение средств, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на территории исторической ГЭС-2 в Москве откроется большое культурное пространство. Здесь будут выставляться работы современных столичных художников.