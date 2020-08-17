Двое грибников подорвались в лесу в Подмосковье

Москва, 17 августа. Двое грибников подорвались в лесу под Клином. По их словам, они нашли изъеденный коррозией цилиндрический предмет, который взорвался и ранил грибников. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел 16 августа. Пострадавших грибников привезли в клинскую больницу с 88-го километра автодороги М10 «Россия». Один из пострадавших получил осколочные ранения ягодицы, голени и передней брюшной стенки. Врачи убедились, что угрозы жизни нет и отправили его лечиться домой. Второй грибник получил ранения голени и шеи; он пока находится в больнице.

По данным телеканала, один из пострадавших родом из Башкирии, а второй – из Карелии. Они оба живут в Зеленограде и работают в Москве. Цилиндрический предмет, ставший причиной взрыва, они нашли около поселка Лесной под Клином – он сдетонировал, когда его отбросили в сторону. Сейчас сотрудники полиции уже ведут проверку обстоятельств инцидента.