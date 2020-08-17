У безработного москвича нашли в квартире автоматы и пистолеты

Москва, 17 августа. Неработающий житель Москвы незаконно хранил в квартире оружие, сообщил осведомленный источник.

Полиция нашла склад оружия на северо-востоке Москвы. В квартире дома на улице Лескова изъяли охолощенный автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, пистолеты ТТ и Макарова, а также патроны разного калибра.

Экспертиза показала, что москвич мог бы использовать оружие как огнестрельное. Некоторые из патронов были пригодны для стрельбы. Мужчина находится под подпиской о невыезде, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали гражданина Польши с незаконным оружием.