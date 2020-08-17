Мошенники украли 400 тысяч рублей у сотрудника МГУ

Москва, 17 августа. Заместителя проректора МГУ имени Ломоносова обманули мошенники, они украли у него 400 тысяч рублей.

Как сообщил осведомленный источник, инцидент произошел 14 августа. Москвичу позвонил неизвестный под видом сотрудника банка.

Он убедил мужчину, что кто-то пытается похитить его деньги. Лжесотрудник банка предложил перевести средства на другой счет.

Оказалось, что 400 тысяч были кредитными средствами, полученными от Сбербанка. Москвич перевел их мошеннику, вскоре он понял, что его обманули, передает телеканал «360».

Ранее в аналогичной ситуации оказалась сотрудница Росатома. Из-за мошенников женщина лишилась более миллиона рублей.