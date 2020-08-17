Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух мужчин с наркотиками

Москва, 17 августа. Военнослужащие Росгвардии задержали двух мужчин, искавших закладку с наркотиками, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Тверском районе столицы на Новослободской улице. Правоохранители заметили мужчин, которые копались в земле.

Когда молодые люди заметили автомобиль росгвардейцев, они попытались скрыться. Но их догнали в соседнем дворе и потребовали показать документы.

Один из москвичей отказался выполнять требование и хотел завладеть табельным оружием военнослужащего. Но правоохранитель опередил его и сделал предупредительный выстрел в воздух.

В итоге мужчин 1991 и 1993 года рождения передали полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что два росгвардейца во время патрулирования территории в Новой Москве предотвратили пожар.