Полиция задержала двух мужчин, которые облили кислотой женщину в Подмосковье

Москва, 17 августа. Полицейские задержали подозреваемых в нападении с кислотой на женщину в Пушкино, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, 3 августа один мужчина следил за жертвой в магазине, а второй поджидал ее возле машины. Когда женщина вернулась из ТЦ, ее облили кислотой.

Злоумышленники скрылись на арендованном автомобиле, а пострадавшую госпитализировали с ожогом. Подозреваемые оказались жителями Республики Башкирия 32 и 34 лет.

Одного задержали в Подмосковье, второму удалось скрыться в Челябинской области. Однако мужчину все-таки поймали и отправили в Московскую область, сейчас оба находятся под стражей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что пострадавшей от кислоты была замглавы ивантеевского завода. В нее плеснули серной кислотой.