Мужчина устроил погром в столичном отделении «Гемотеста»

Москва, 17 августа. Неадекватный мужчина устроил погром в лаборатории компании «Гемотест» в столичном районе Марьино.

Инцидент произошел днем 14 августа на Новочеркасском бульваре. Мужчина вошел в лабораторию вне очереди и спросил, какие анализы здесь делают.

Специалисты центра, выполняющие ПЦР-тест на коронавирус, попросили посетителя выйти на улицу. Они пояснили, что по правилам безопасности в здании могут находиться не более пяти человек.

Мужчину эта просьба разозлила и он начал громить офис. Агрессор сбросил на пол предметы со стойки регистрации, а потом побежал за двумя сотрудниками лаборатории, которые хотели скрыться в другом кабинете.

Он продолжил дебош, сопровождая его угрозами и матерными словами. Потом мужчина остановился и заявил, что если через час вернется, а медики будут принимать клиентов, он всех убьет.

Сотрудники «Гемотеста» после ухода злоумышленника вызвали полицию. А когда тот вернулся, его задержали правооранители. Неадекватного мужчину обязали пройти психиатрическую экспертизу.

Если его признают вменяемым, будет возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.