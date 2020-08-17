Портал с архивами ВДНХ заработал в Москве

Москва, 17 августа. Москвичам предложили познакомиться с летописью народных достижений, которую ведет ВДНХ.

Почитать архивные материалы можно на специальном портале. В документах содержится информация о конструкторах, космонавтах, трудовых коллективах, отмечает РИАМО.

На портале доступны 11,5 тысячи наградных постановлений с 1939 по 1991 годы. В ближайшее время опубликуют еще более 10 тысяч документов.

Власти Москвы уверены, что портал будет пользоваться популярностью не только у горожан, но и жителей других регионов страны. Здесь можно найти данные о родственниках и узнать, получали ли они дипломы ВДНХ, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 17 августа на ВДНХ начались бесплатные курсы по программированию и монтажу видео.