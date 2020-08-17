Москвичей пригласили на курсы Photoshop и видеомонтажа

Москва, 17 августа. Жителей Москвы пригласили на бесплатные курсы по основам программирования, которые будут проходить на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября.

Мастер-классы будут проводить в павильоне «Техноград», участникам курса нужно зарегистрироваться. Горожан обучат основам видеомонтажа, блогингу и искусству публичных выступлений, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Слушатели узнают, как обрабатывать изображения в Photoshop и строить карьеру в IT-сфере. За последние четыре месяца онлайн-курсы посетили почти 60 тысяч человек. Сейчас занятия будут проводить очно, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ возобновили бесплатные экскурсии для всех желающих. Их проводят почти каждый день в определенные часы.