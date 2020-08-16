Появились подробности гибели 17-летнего футболиста во время матча в Москве

Москва, 16 августа. 17-летний футболист Михаил Колосов потерял сознание во время матча в Москве. Врачи госпитализировали спортсмена, однако спасти его не удалось. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза.

В сообщении отмечается, что матч проходил 15 августа на спортивной базе в Рублеве. Во время игры у молодого футболиста начались судороги, после чего он потерял сознание. На место инцидента были вызваны медики, однако они оказались бессильны. Российский футбольный союз принес глубокие соболезнования семье погибшего спортсмена.

Позже представители футбольной академии «Строгино» заявили, что парень регулярно проходил медицинское обследование и не жаловался на здоровье.