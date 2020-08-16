Врачи за сутки выявили 688 случаев коронавируса в Москве

Москва, 16 августа. Врачи за минувшие сутки выявили 688 новых случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 252 374. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки столичные медики вылечили еще 1045 пациентов с коронавирусом, передает РИАМО.

Она напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование для того, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме.

Всего за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 4969 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. При этом отмечается, что 25,8% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 68 человек, 3557 пациентов успешно побороли коронавирус и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.