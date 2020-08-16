Названы сроки начала вакцинации от гриппа и ОРВИ в Москве

Москва, 16 августа. Вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется с 1 сентября в Москве. Правительство рассчитывает на то, что объем вакцинирования достигнет показателей минувшего года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1»

По словам Собянина в 2019 году были привиты около семи миллионов горожан. Мэр предположил, что именно это помогло спасти столицу от пиков заболеваний весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, передает РИАМО.

«В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начинаем с 1 сентября», — рассказал градоначальник.

Он добавил, что, несмотря на стабильную эпидемиологическую обстановку в городе, жители и гости столицы должны строго соблюдать правила безопасности и предписания врачей.

Ранее сообщалось, что уже сегодня наблюдается рост количества заболевших ОРВИ и гриппом, поэтому вакцинация в этом году начнется раньше обычного и будет более масштабной. Это необходимо для того, чтобы одна проблема не наложилась на другую, передает «Ридус».