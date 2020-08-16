Собянин назвал стабильной по всем показателям ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва, 16 августа. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна по всем параметрам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Собянин отметил, что нормализацию обстановки в городе можно считать большим достижением. По его словам, сегодня в городе наблюдается активная жизнь.

«Огромное количество поездок — межрегиональных и сейчас открылись еще и зарубежные направления», — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что расслабляться, несмотря на достигнутую стабильность, пока еще рано. Нужно строго соблюдать все предписания врачей, которые касаются работы предприятий, транспорта и других сфер.

Ранее Собянин рассказал, что столичные школы в новом учебном году будут работать в условиях строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил. Он подчеркнул, что в случае вспышки COVID-19 школьников могут перевести на онлайн обучение, передает РИАМО.