В Москве за сутки выздоровели еще 1045 человек с коронавирусом

Москва, 16 августа. Врачи за минувшие сутки вылечили еще 1045 пациентов с коронавирусом в Москве. Общее число выздоровевших горожан достигло 197 143. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По словам заммэра, количество поправившихся москвичей продолжает увеличиваться. Она напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование для того, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме.

Выздоровевшим горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами, передает РИАМО.

Отмечается, что за истекшие 24 часа жертвами коронавируса стали 11 человек. С начала пандемии в Москве скончались 4656 пациентов. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует незамедлительно обращаться за помощью к специалистам.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что в РФ начато производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от опасной инфекции, которая получила название «Спутник V», передает «Ридус».