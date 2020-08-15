В Москве скончались 11 человек с коронавирусом за сутки

Москва, 15 августа. В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4656, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 251 тысячу человек, выздоровели более 196 тысяч жителей столицы.

В мире число случаев коронавируса превысило 21 млн, скончались от окронавируса более 764 тысяч человек. В России выявлено более 917 тысяч пациентов с коронавирусом, скончались от коронавируса в РФ свыше 15,5 тысячи человек.

В субботу в министерстве здравоохранения сообщили, что произведена первая партия вакцины против нового типа коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич рассказал «Известиям», как РФ удалось создать вакцину в короткие сроки.