В Москве за девять лет нашли около 45 тысяч артефактов

Москва, 15 августа. Порядка 45 тысяч артефактов было обнаружено за последние девять лет в Москве. В минувшем году археологами были найдены более 10 тысяч различных предметов старины. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

В сообщении отмечается, что сегодня раскопки ведутся на 200 площадках. По словам исследователей, культурный слой столицы местами превышает 10 метров, поэтому большинство найденных артефактов имеют свою историю.

«На Гоголевском бульваре в раскопках найдена уникальная изразцовая коллекция с изображениями звериных и человеческих фигур, античных персонажей и библейских сюжетов», — рассказал заместитель генерального директора компании «Археологические изыскания в строительстве» Владимир Беркович.

По словам Берковича, еще на бульваре были найдены предметы вооружения. Эти артефакты оказались там неслучайно, потому что в свое время на этом месте находились оборонительные стены Белого города, передает РИАМО.

Почти тысяча различных находок была сделана на территории бывшего Воспитательного дома в Китайгородском проезде. Это здание оказалось одним из немногих, которое не пострадало при пожаре 1812 года. В ближайшем будущем специалисты приступят к реставрации строения.