Собянин призвал москвичей обязательно прививаться от гриппа

Москва, 14 августа. В Москве наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычных пневмоний, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал жителей мегаполиса как можно раньше пройти вакцинацию от гриппа.

В эфире телеканала «Россия-1» Собянин сообщил, что уже сейчас в столице фиксируется рост ОРВИ, гриппа и частично обычных, не коронавирусных пневмоний.

«Конечно, когда это все разовьется в такую серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа», — подчеркнул градоначальник.

За последние сутки в России выявлено 5065 новых случаев коронавируса, полностью выздоровело за аналогичный период 6568 человек. В Москве с начала пандемии коронавирус выявлен у 250 991 пациента, 194 823 человек выздоровели, 4633 скончались.

Отметим, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель, передавал НСН. По его словам, сейчас идет контроль качества, а через две недели будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата. В первую очередь вакциной обеспечат медиков из групп риска.