Станция метро «Рижская» закроется на год в Москве

Москва, 14 августа. Станцию московского метро «Рижская» Калужско-Рижской линии закроют с 22 августа, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Рабочие заменят эскалаторы, установленные в 1958 году. Вестибюль станции обновят, декоративное покрытие колонн восстановят.

Станция будет закрыта в течение года. На это время власти запускают автобус до «Проспекта Мира». Пассажиров просят заранее планировать маршрут, пишет РИАМО.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом в столице на несколько месяцев снизились темпы строительства. После снятия ограничений на большинстве объектов стройка активизировалась.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную развязку в Новой Москве. По словам градоначальника, она облегчит жизнь водителям, которые часто ездят по Киевскому шоссе.