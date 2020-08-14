Турпоток в Подмосковье превысил показатели 2019 года

Москва, 14 августа. Туризм полностью восстановился в Московской области после пика пандемии, сообщила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

По словам Виртуозовой, на некоторых направлениях туристов стало на 20-50% больше, чем в прошлом году. Она привела в пример Коломну, где отдыхающих было в 1,5 раза больше.

Только в августе область посетили два миллиона туристов, пишет РИАМО. Чаще всего ведут из Москвы, Тульской, Рязанской и Калужской областей.

Статистика подтверждает, что продолжительность поездок увеличивается, растет средний чек в гостиницах и ресторанах. Виртуозова отметила, что это положительная тенденция. Больше денег остается в экономике Московской области.

Власти региона считают, что вскоре в Подмосковье вернутся туристы из других стран мира.