Первый дом по реновации расселили в центре Москвы

Москва, 14 августа. Переселение москвичей по программе реновации началось в центре столицы, сообщили в департаменте городского имущества.

Более 130 человек в Пресненском районе переехали в новые квартиры на Мукомольном проезде. В программу вошли 109 домов из девяти районов ЦАО, в которых проживают более 16 тысяч человек.

В Пресненском районе расселят 52 дома, его жильцы переедут в новостройки в том же районе. Им не придется менять район проживания.

Напомним, что реновация стартовала в Москве летом 2017 года. В нее включили порядка 70% пятиэтажных «хрущевок». Планируется построить 30 млн кв. метров жилья, что больше площади сносимых домов, пишет «Вечерняя Москва».

Аналогичная программа, но не в меньших масштабах, действует в Петербурге. К 2026 году построят 25,5 тыс кв. метров жилья по программе развития застроенных территорий. В городе сносят дома, построенные в 50-х годах прошлого века.