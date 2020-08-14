Тело 81-летней преподовательницы МГУ три дня пролежало в квартире

Москва, 14 августа. Тело преподавательницы МГУ нашли в московской квартире, сообщил информированный источник.

Инна Христиансен работала на кафедре филологии и обучала иностранных студентов русскому языку, передает телеканал «360».

Педагог жила в квартире одна и несколько дней не выходила на связь. Правоохранители выяснили, что тело пролежало дома три дня.

Христиансен написала более десяти курсов по русскому языку, активно участвовала в научной жизни кафедры.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 89-летний преподаватель МГУ. Врачи подтвердили у него коронавирус.

Еще один инцидент произошел в Московской области, где было обнаружено тело москвича, пропавшего в мае.