Девочку-подростка в Подмосковье убило током в ванной

Москва, 14 августа. Тело шестнадцатилетней школьницы нашли в ванной в Подмосковье, по предварительной информации, девочка умерла от удара током.

В квартиру, где жила семья из трех человек, позвонил сосед. Мужчина пожаловался, что в ванной потоп и его жилье заливает водой.

Мать школьницы стала стучать в ванную комнату, где заперлась девочка. На стук родителей никто не открывал. Тогда соседу пришлось выломать дверь.

Девочка уже была мертва, на ее теле зафиксировали характерные для удара током следы. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти подростка, передает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, в ванной комнате были установлены светодиодные огни. А стиральная машина и ранее неоднократно била током жильцов этой квартиры.

