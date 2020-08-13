В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Москва, 13 августа. Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 4 633. Днем ранее сообщалось об 11 скончавшихся.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко недавно сообщил, когда будет выпущена первая партия российской вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

Ранее один из ведущих российских вирусологов Вадим Покровский в беседе с Федеральным агентством новостей пояснил, стоит ли соглашаться на новую отечественную вакцину от коронавируса. Он рассказал, как по правилам должна проходить процедура вакцинации.