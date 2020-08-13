Мусоровоз перевернулся на западе Москвы

Москва, 13 августа. Грузовик перевернулся на трассе на западе Москвы, есть пострадавшие. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло на проспекте Генерала Дорохова, 38. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы произошло ДТП с участием иномарки. Водитель Mercedes сбил несовершеннолетнего пешехода.