Мусоровоз перевернулся на западе Москвы

Москва, 13 августа. Грузовик перевернулся на трассе на западе Москвы, есть пострадавшие. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
ДТП произошло на проспекте Генерала Дорохова, 38. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек.
На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы произошло ДТП с участием иномарки. Водитель Mercedes сбил несовершеннолетнего пешехода.