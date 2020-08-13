Собянин рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве

Москва, 13 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовых мероприятий в городских школах не будет.

Новый учебный год начнется 1 сентября, но без торжественной линейки, отметил градоначальник. Такое решение было принято в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

По данным оперштаба Москвы, передвижение детей в школах и между классами будет ограничено. При этом на уроках ученикам не нужно носить защитные маски.

«Массовые мероприятия в Москве в день города будут ограничены. Ситуация не располагает к полномасштабному празднованию», — отметил Собянин.

Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы. Власти также планируют провести масштабную вакцинацию населения против коронавируса.