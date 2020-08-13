Россиянин отравился полученным от экс-супруги письмом

Москва, 13 августа. Житель Троицка попал в больницу после вскрытия отравленного письма от адвоката бывшей супруги.

Мужчина получил на почте письмо и тут же его вскрыл. В концерте находились пять документов, пропитанных неизвестным веществом.

У москвича перехватило дыхание и он потерял сознание, его срочно госпитализировали. Медики диагностировали у него ингаляционное отравление, пишет Telegram-канал Mash.

Пострадавший уверен, что к покушению причастна бывшая супруга. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что сын продюсера Бари Алибасова заявил о покушении на его жизнь. Алибасов-младший обвинил в этом певца Валерия Юрина.