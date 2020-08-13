Пропавшего в мае москвича нашли мертвым в Подмосковье

Москва, 13 августа. Пропавшего в мае жителя Москвы нашли мертвым в лесу в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 67-летнего москвича. По данным правоохранителей, москвичка в мае заявила о пропаже брата. По словам женщины, он уехал к другу в Ступино.

Оказалось, что 33-летний знакомый во время ссоры нанес знакомому множественные удары. После этого он закопал его тело в лесу.

Следственные органы обнаружили останки жертвы. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в убийстве, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал своего приятеля и закопал его тело возле трассы в Московской области.