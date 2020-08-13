Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на наличие коронавируса

Москва, 13 августа. В московской питьевой воде не было обнаружено следов коронавируса. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что все микробиологические показатели проб питьевой воды соответствовали нормативам.

«В период с марта 2020 года на водозаборах перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки) отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», — сообщил официальный сайт столичного ведомства.

Представители Роспотребнадзора добавили, что за первое полугодие было взято 4190 проб. Микробиологические показатели каждой из них соответствовали нормативам.

Эксперты отмечают, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, в ежедневной статистике количество новых случаев заражения меньше числа выздоровевших.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.