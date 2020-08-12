Суд арестовал подозреваемого в убийстве невесты перед свадьбой

Москва, 12 августа. Суд отправил в СИЗО на два месяца Александра Воронина. Мужчина подозревается в жестоком убийстве своей девушки прямо накануне свадьбы.

Для того, чтобы задержать преступника, следственно-оперативной группе потребовалось несколько недель. В результате проведения оперативных мероприятий молодой человек был задержан. После неотложных следственных действий Воронина доставили в Басманный суд столицы.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 октября, — говорится в постановлении суда. — Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции».

Напомним, убийство 26-летней Марины произошло 21 июля. Тело девушки с многочисленными гематомами и обезображенным лицом обнаружила мать ее жениха, нынешнего подозреваемого Воронина, который тут же перестал выходить на связь. 8 августа должна была состояться свадьба Марины и Александра.

Позже была обнародована переписка влюбленных, доказывающая, что идеальная на первый взгляд пара таковой не являлась. Более того Марина собиралась разорвать отношения, за что была избита. Позже, девушка обратилась в больницу, потому что была в очередной раз избита своим женихом. Стоит отметить, что сам молодой человек неоднократно извинялся за свои слова в адрес возлюбленной и говорил, что она не заслужила подобного отношения к себе.