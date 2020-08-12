Полиция Москвы задержала пять человек на акции у посольства Белоруссии

Москва, 12 августа. Не менее пяти человек были задержаны во время уличной акции у белорусского посольства в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Акция проходила около двух часов, после чего полицейские оттеснили группу из примерно двухсот протестующих вниз по Маросейке в сторону станции «Китай-город». Как минимум пять человек были задержаны.

Некоторые протестующие потом все же вернулись к посольству. Они выражали свое недовольство итогом выборов президента Белоруссии. Сейчас у здания находится около 150 человек.