Эксперт оценил вероятность погодных аномалий осенью в Подмосковье

Москва, 12 августа. Погодные условия в Подмосковье предстоящей осенью будут соответствовать климатической норме. Об этом рассказал заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Специалист отметил, что соответствующий вывод был сделан на основании данных Европейского центра среднесрочных прогнозов. Метеонаблюдения говорят о том, что вероятность аномальных погодных явлений в Московской области крайне мала.

«Погода осенью будет в пределах нормы. Ничего аномального на эту осень не предсказывается», — заявил Семенов.

В сентябре столбики термометров будут фиксировать в среднем плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреваться до плюс 15 градусов в Москве и области. Второй месяц осени будет менее теплым — до плюс восьми градусов в дневное время, передает РИАМО.

Уже в ноябре среднесуточная температура в столичном регионе становится отрицательной — минус 1,2 градуса. Согласно климатической норме, дневная температура соответствует отметке 0-2 градуса.