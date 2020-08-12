Власти определили этапы переселения по программе реновации в Москве

Москва, 12 августа. Правительство определило очередность переселения участников программы реновации в новое жилье в Москве. Процесс разделят на три этапа. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что на первом этапе новые квартиры получат 170 тысяч горожан, которые живут в 930 старых домах. Второй этап будет проходить с 2025 по 2028 год. В этот период должны переселить 330 тысяч москвичей из 1630 домов.

«Остальные — около 380 тысяч человек — переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1 800 домов», — сказано на сайте.

За первые три года работы программы реновации новое жилье получило более 18 тысяч человек, еще шесть находятся в процессе переселения. На сегодняшний день расселяются 155 домов, из которых 27 уже были снесены.

При составлении плана переселения специалисты учитывали наличие свободных участков, возможность их благоустройства и строительства сопутствующей инфраструктуры.

«Если есть транзитные магистральные трубопроводы, питающие сохраняемую застройку, то старые пятиэтажки можно легко и без дополнительных затрат отключить от электросетей, водо- и газопровода», — говорится в сообщении.

Попавшие в первую волну переселения жители выигрывают время, однако у те, кто будет переезжать во вторую и третью очередь получат более широкие возможности.