Метеоролог предупредила о самом холодном дне с начала августа в Москве

Москва, 12 августа. Преимущественно облачная погода и кратковременные дожди ожидаются 12 августа в Москве. Сегодняшний день может стать самым холодным с начала месяца. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, воздух в столице прогреется до плюс 18 градусов, в области столбики термометров будут фиксировать до плюс 19 градусов. Волосюк отметила, что температурный фон 12 августа будет на 3-5 градусов ниже нормы.

«Пока сегодняшний день окажется самым холодным с начала месяца, пока у нас максимальные температуры ниже 20 градусов не опускались», — пояснила метеоролог.

Она подчеркнула, что скорость северо-западного ветра будет достигать девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в середине недели холода покинут европейскую территорию страны. Существенно потеплеет, но температуры останутся слегка ниже нормы, передает «Ридус».