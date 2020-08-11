Медики помогли сварщику, который неделю ходил с куском железа в глазу

Москва, 11 августа. Врачи Ивантеевской больницы в Подмосковье спасли зрение 37-летнему сварщику, вытащив из его глаза инородное тело.

С жалобами на ухудшение зрения и сильную боль в глазу мужчина обратился 30 июля. Медики диагностировали ему гнойную язву роговицы.

Выяснилось, что ему в глаз попала металлическая окалина, когда он проводил сварочные работы. Пациент не стал обращаться к врачам, надеясь, что и так все пройдет. С инородным предметом он ходил в течение недели.

Заведующий офтальмологическим отделением Сергей Горбунов отметил, что язва роговицы считается одним из опасных глазных заболеваний, при котором мутнеет хрусталик и ухудшается зрение.

Для проведения операции была использована щелевая лампа, с помощью которой выполняются диагностика и анализ видимых частей глаза. Медики не только извлекли кусочек железа, но и сохранили сварщику зрение. Он уже выписан для прохождения амбулаторного лечения.

По мнению медиков, если бы он затянул с визитом в больницу, то потребовалась бы хирургическая операция. Кроме того, спустя 10-14 дней после попадания инородного тела в глаз есть серьезный риск потерять зрение.

В больнице констатировали, что подобные травмы не являются редкостью, особенно они характерны для людей рабочих профессий. Им в глаза попадают опилки, стружки, крошки. Медики советуют при подобных ситуациях поскорее обратиться в больницу. Нельзя самому извлекать инородное тело и тереть глаз, сообщает «Подмосковье сегодня».