Воробьев распорядился помочь пострадавшим в Рузе бытовой техникой

Москва, 11 августа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился оказать дополнительную помощь жителям Рузского городского округа, которые пострадали в результате июльского подтопления. Людям вручили велосипеды и сертификаты на бытовую технику.

Стоит отметить, что ранее пострадавшим были предоставлены социальные выплаты.

Жертвам стихии подарили холодильники, телевизоры, стиральные машины. Детям из 15 пострадавших семей подарили велосипеды. Также они получили рюкзаки со школьными принадлежностями.

Учитывая ситуацию, технику разрешено пока хранить на территории городской администрации. Руководитель городской администрации Николай Пархоменко подчеркнул, что технику могут привезти людям, когда они сами попросят.

По словам представителя власти, восстановительные работы ведутся активным темпом, иногда корректировки вносит природа.

«Все коммунальные службы отработали. Газ, свет, электричество, вода — это все уже присутствует. Мы пока дальше не можем пройти — выше по руслу реки. Добраться до хлебозавода, чтобы его очистить. Там очень топко и вязнет техника. Но потихоньку ветер и солнце нам помогают. До тех пор, пока не разгребем все завалы, мы не успокоимся. Пока не приведем все в надлежащий вид, работы прекращены не будут», — заявил чиновник.

Отметим, что граждане, которые лишились жилья, получили компенсацию в два миллиона рублей. Тем, чье жилье можно отремонтировать, выплатили по 300 тысяч рублей. Кроме того, каждый пострадавший получил 30 тысяч рублей.

Николай Пархоменко отметил, что с пострадавшими работают юристы и психологи, активно помогает с получением помощи губернатор и его окружение, сообщает канал «360».

Напомним, что 8 июля в Рузе после ливня произошло обрушение дамбы. В результате поток воды хлынул на жилой сектор.