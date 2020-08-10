В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 10 августа. В Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число летальных исходов в Москве с начала пандемии составило 4599.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19, передавал RT. Первыми получателями препарата станут медицинские работники и пожилые люди.