Собянин рассказал, сколько москвичей с COVID-19 не имеют симптомов

Москва, 10 августа. Почти 60 процентов москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные власти считают, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Ограничения продолжают снимать, восстанавливается пассажиропоток в транспорте.

«Работа большинства предприятий и организаций также восстановлена», — сказал градоначальник, его слова приводит РИАМО.

В столице объем тестирований на коронавирус увеличился до 300 тысяч в неделю. Медики быстро выявляют новых заболевших благодаря свободной записи на экспресс-тест.

Ранее депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал коллег не сеять панику среди россиян по поводу второй волны коронавируса. Он считает, что на этот счет пока нет подтвержденной информации.

Онищенко обратил внимание, что россиянам нужно делать прививку от гриппа и с наступлением холодов тщательнее следить за своим здоровьем.