Подкаст «Путь-дорога» запустили журналисты Подмосковья

Москва, 10 августа. Подкаст «Путь-дорога» запустили журналисты издания РИАМО, его авторы путешествуют по разным уголкам Московской области и делятся впечатлениями со слушателями.

Журналисты Герман Иванов и Лена Твердая расскажут о необычных местах региона. Они познакомят слушателей с местами для активного, культурного и семейного отдыха.

«Подмосковье оказалось очень многогранным даже для искушенных путешественников», — рассказал Иванов, его слова передает РИАМО.

Его коллега пообещала «совать везде нос» и открывать новое о Подмосковье. Она попросила слушателей предлагать интересные локации для путешествий. Новый подкаст можно найти на платформах Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка» и CastBox.

Ранее сообщалось, что интернет-издание «Подмосковье сегодня» запустило «Сырную карту» Московской области. Этот проект поможет развитию гастрономического туризма в регионе.