Москвич позвонил матери и умер во время разговора

Москва, 10 августа. Житель Москвы скончался во время телефонного разговора с матерью, которая находилась на даче, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел в доме на улице Академика Ильюшина. Пожилая женщина уехала на выходные на дачу, а ее 42-летний сын остался дома, передает KP.Ru.

Вечером сын позвонил матери и рассказал, что разбил голову. Он добавил, что у него идет кровь. Пенсионерка посоветовала ему промыть рану и забинтовать голову.

Мужчина так и сделал, но через несколько часов снова позвонил матери. Оказалось, что кровь так и не остановилась. Мать испугалась и на следующий день поехала в Москву на первой электричке.

Она нашла сына лежащим на полу в своей комнате в луже крови.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина сильно избил родную мать. Женщина скончалась от полученных травм.