Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 9 августа. За минувшие сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 4 585. Днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Эксперты отмечают, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, в ежедневной статистике количество новых случаев заражения меньше числа выздоровевших. 9 августа сообщалось, что за сутки выздоровели 803 москвича. С начала эпидемии в столице было зафиксировано более 246 тыс. случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших пациентов в Москве увеличилось до 189,6 тыс. человек.

Согласно данным на 9 августа, с начала пандемии в России было выявлено 887,5 тыс. случаев COVID-19. 693,4 тыс. пациентов полностью выздоровели, 14,9 тыс. человек скончались.