Мужчина в Подмосковье зарубил лифтера топором прямо на улице

Москва, 9 августа. Житель города Домодедово в Московской области зверски расправился с лифтером. Он зарубил парня топором.

Видео жестокой расправы записали камеры. Убийство произошло у подъезда многоэтажного дома. Мужчина поджидал свою жертву, сидя на скамейке.

В тот момент, когда на улицу выходит человек с велосипедом, мужчина бросается на него. Он наносит жертве несколько ударов, а затем спокойно возвращается в дом.

По предварительным данным, погибшим оказался лифтер. Правоохранители устанавливают мотивы преступления, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина зарубил топором родного брата. Конфликт между мужчинами произошел во время самоизоляции.