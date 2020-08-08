В Москве за сутки скончались 12 человек с COVID-19

Москва, 8 августа. Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в столице.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.

Также в оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — обращают внимание специалисты.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 246 845 пациентов с COVID-19. Из них 188 854 выздоровели, 4560 скончались.

Ранее в столичном оперштабе отмечали, что количество новых заболевших коронавирусом в городе «остается на низком уровне».

Всего в России выявлено 882 347 заболевших, их которых 690 207 выздоровели и 14 854 умерли.